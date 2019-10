Die Volkshochschule mit Güner Dedi Naheda den Kurs "Prinzessinnen des Orients" für Mädchen ab vier Jahre an. Es ist eine tolle Möglichkeit, Spaß und Freude an der Bewegung zu entdecken. Der Kurs beginnt am kommenden Mittwoch, 9. Oktober, um 16.30 Uhr, im Studio Naheda. Anmeldung nimmt die VHS unter Telefon 09261/60600 oder online www.vhs-kronach.de entgegen. red