Primus TSV Bad Rodach lässt auch Verfolger TSV Unterlauter abblitzen

In der Tischtennis-Verbandsoberliga der Damen kam im Vereinsduell des TTC Tiefenlauter die erste Mannschaft gegen die zweite Vertretung zum erwarteten Kantersieg. In der Bezirksoberliga trumpfte der souveräne Spitzenreiter TSV Bad Rodach erneut auf, und zwar diesmal beim Zweiten in Untersiemau.

Damen-Verbandsoberliga

TTC Tiefenlauter I - TTC Tiefenlauter II 8:1

Alles andere als ein deutlicher Sieg der ersten TTC-Mannschaft wäre gegen die noch punktlose "Zweite" eine Überraschung gewesen.

Ergebnisse: Forkel/Jähler - Feiler/Oberender 3:1, Gerstlauer/Bähring - Ringelmann/Quaschigroch 3:1, Forkel - Oberender 3:0, Gerstlauer - Feiler 3:2, Jähler - Quaschigroch 3:0, Bähring - Ringelmann 0:3, Forkel - Feiler 3:1, Gerstlauer - Oberender 3:0, Jähler - Ringelmann 3:0.

CVJM Lauf - TTC Tiefenlauter II 8:0

Nicht nur das Endergebnis, sondern auch das Satzverhältnis von 24:3 zeigt die Überlegenheit des Heimteams auf.

Ergebnisse: Barth/Sölch - Ringelmann/ Quaschigroch 3:2, Kuhn/Rahm - Feiler/Oberender 3:1, Kuhn - Oberender 3:0, Rahm - Feiler 3:0, Barth - Quaschigroch 3:0, Sölch - Ringelmann 3:0, Kuhn - Feiler 3:0, Rahm - Oberender 3:0.

Verbandsliga Nordost

Henger SV - TTC Wohlbach 7:7

In dem Spiel standen sich der Zweite und der Dritte der Liga gegenüber und Wohlbach wollte sich für die Heimniederlage in der Vorrunde revanchieren. Das wäre fast gelungen. Wohlbach lag nach den Doppelspielen 2:0 in Führung und konnte diese bis auf 5:2 noch ausbauen.

Beim Stand von 6:4 für Wohlbach musste sich Katrin Haas im Schlüsselspiel der Begegnung gegen Baumann in ganz knappen Sätzen geschlagen geben. Beim Stand von 7:6 für die Heimmannschaft konnte dann Patricia Wachs noch den Punkt zum Unentschieden holen.

Ergebnisse: Groha M./Groha I. - Haas K./Wachs P. 2:3, Groha H./Baumann - Wachs S./Dötsch 2:3, Groha M. - Wachs P. 3:2, Groha H- Haas K. 3:0, Baumann - Dötsch 0:3, Groha I. - Wachs S. 2:3, Groha M. - Haas K. 2:3, Groha H. - Wachs P. 3:0, Baumann - Wachs S. 3:1, Groha I. - Dötsch 1:3, Baumann - Haas K. 3:1, Groha M. - Wachs S. 3:0, Groha H. - Dötsch 3:0, Groha I. - Wachs P. 1:3. hb

Damen-Bezirksoberliga

TSV Unterlauter II - TV Schwürbitz 8:3

Nach ausgeglichenem Auftakt in den Doppeln (1:1) gaben die TSV-Damen gegen das Schlusslicht von den folgenden neun Einzeln nur zwei ab.

Ergebnissse: Fischer/George - Walter/Hornung 3:1, Meyer/Probst - Imhof/Herrmann 1:3, Fischer - Walter 3:2, George - Imhof 3:1, Meyer - Herrmann 3:0, Probst - Hornung 3:1, Fischer - Imhof 2:3, George - Walter 3:0, Meyer - Hornung 3:0, Probst - Herrmann 2:3, Meyer - Imhof 3:1.

TSV Untersiemau - TSV Bad Rodach 1:8

Obwohl es der souveräne Spitzenreiter aus der Badstadt mit dem Zweiten zu tun hatte, feierte er den elften Kantersieg.

Ergebnisse: Dümmler/Roth - Bienek/ Schmidt 0:3, Kirsch/Gläser - Schirm/Schirm 1:3, Dümmler - Svenja Schirm 1:3, Kirsch - Bienek 0:3, Roth - Schmidt 3:0, Gläser - Sophie Schirm 0:3, Dümmler - Bienek 0:3, Kirsch - Sv. Schirm 1:3, Roth - So. Schirm 0:3. TSV Scheuerfeld - TV 1886 Ebersdorf 7:7

In einem hartumkämpften Spiel in Scheuerfeld konnten die Damen des TVE erstmals die Doppel ausgeglichen gestalten. In der ersten und zweiten Einzelrunde lagen sie immer mit zwei Spielen zurück, glichen aber immer wieder aus. Nach einem 7:6-Rückstand vor dem letzten Spiel sicherte Lena Probst in einem knappen Spiel im fünften Satz den Punktgewinn.

Ergebnisse: Wittmann/Kirsten - Schüpferling/Buff 0:3; Menzner/Klein - Probst/Werner 3:0; Menzner - Probst 3:1; Klein - Schüpferling 3:0; Wittmann - Werner 0:3; Kirsten - Buff 1:3; Menzner - Schüpferling 3:1; Klein - Probst 3:0; Wittmann - Buff 2:3; Kirsten - Werner 0:3; Wittmann - Schüpferling 0:3; Menzner - Buff 3:0; Klein - Werner 3:1; Kirsten - Probst 2:3. de

Damen-Bezirksklasse A

TSV Unterlauter III - TTC Wohlbach II 8:0

Mit diesem Sieg setzte sich der TSV (18:2 Punkte) aufgrund zwei mehr ausgetragener Begegnungen aktuell vor dem TSV Bad Rodach II (15:1) auf den Thron.

Ergebnisse: Meyer/Meyer - Funk-Mascha/ Abt 3:0, J. Meyer/Welsch - Becker/Lutz-Azimligil 3:0, C. Meyer - Abt 3:0, J. Meyer - Funk-Mascha 3:0, E. Meyer - Lutz-Azimligil 3:0, Welsch - Becker 3:2, C. Meyer - Funk-Mascha 3:0, J. Meyer - Abt 3:0.

TTC Thann II - TTC Tiefenlauter IV 8:2

Nur einen Doppel- und Einzelsieg ließ das Heimteam zu.

Ergebnisse: Reumschüssel/Reumschüssel - Buhr/Mesch 3:0, Uebelhack/Wittmann-Mex - Dressel/Schmidt 1:3, Talida Reumschüssel - Mesch 3:0, Linnea Reumschüssel - Buhr 3:1, Uebelhack - Schmidt 3:0, Wittmann-Mex - Dressel 0:3, T. Reumschüssel - Buhr 3:1, L. Reumschüssel - Mesch 3:2, Uebelhack - Dressel 3:1, Wittmann-Mex - Schmidt 3:2. hf