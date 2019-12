Primus gibt erst nach der Pause Gas

Die Handballwelt in der Bezirksoberliga der Männer wurde am Sonntag ein klein wenig auf den Kopf gestellt. Während die HG Kunstadt beim TV Gefrees strauchelte, überraschte der TV Weidhausen gegen den Tabellenzweiten TV Helmbrechts mit einem 22:21 (13:10)-Erfolg. Dies lässt im neuen Jahr ein spannendes Lokalderby zwischen den beiden Nachbarn erwarten.

Für die HG Kunstadt sind die Titelträume damit wohl schon geplatzt. Der Rückstand auf den verlustpunktfreien Spitzenreiter HSG Rödental/Neustadt beträgt nun bereits sechs Punkte.

Im Freitagsspiel zeigte die HSG Rödental/Neustadt zwei komplett unterschiedliche Hälften, setzte sich am Ende aber auch in der Höhe verdient mit 34:20 (12:11) durch. HSG Rödental/Neustadt - HG Hut Ahorn 34:20 (12:11)

Nach fünf gespielten Minuten erzielte Florian Kirchner das 4:0, und der Plan, das Spiel von vorne weg zu spielen, schien zunächst aufzugehen. Doch dann kam unerwartet ein Bruch ins Spiel der HSGler. Rödental/Neustadt zeigte sich plötzlich ungeduldig und fehlerhaft im Angriff, sowie zu unbeweglich und passiv in der Abwehr. Auch gedanklich wirkte man immer einen Schritt zu langsam.

Die Gäste ihrerseits spielten ihren Spielstil ausdauernd weiter und blieben in Schlagdistanz. Symptomatisch für die erste Halbzeit war dann auch die letzte Aktion. Zehn Sekunden vor der Sirene warf Ahorn den Ball ins Seitenaus. Den fälligen Einwurf passte die HSG den Gästen wieder direkt in die Hände, so dass sie frei auf das Tor zulaufen konnten und zur Halbzeit auf 12:11 verkürzten.

Zwar erzielten die Gäste gleich zu Beginn den Ausgleich, jedoch sollte das der letzte Gleichstand bleiben. Die Mannschaft der Trainer Niels Greiner und Christoph Schuhmann schaltete nun zwei Gänge nach oben. Auch, wenn nicht gleich jede Aktion klappte, merkte man den Jungs nun an, dass sie die Leistung aus dem ersten Durchgang nicht auf sich sitzen lassen wollten.

Immer wieder zwang die HSG die Ahorner dazu, schwierige Würfe zu nehmen und auch das Herausspielen und Ausnutzen von Torchancen gelang nun um einiges besser. Aufgrund der deutlichen Leistungssteigerung der HSGler ist das Endergebnis von 34:20 am Ende auch als leistungsgerecht einzuordnen. metz TV Gefrees - HG Kunstadt 27:23 (14:11)

Die Gastgeber traten sehr entschlossen auf und profitierten vom Fehlen einiger Kunstadter Stammspieler. Im bisherigen Saisonverlauf hatte die HGK die Personalprobleme meist mit großem Kampf- und Einsatzwillen ausgeglichen, doch nach vielen engen Spielen schwinden nun mehr und mehr die Kraftreserven. Zwar kehrte gegen Gefrees Spielmacher Nicklas Oester in die Mannschaft zurück, dieser war aber durch eine Armverletzung sichtlich eingeschränkt. Schwerwiegend waren die Ausfälle von Hajck Karapetjan und Abwehrchef Michael De uber (beide verhindert). Hinzu kam, dass Trainer Anton Lakiza krankheitsbedingt das Bett hüten musste und so keine Impulse von der Außenlinie setzen konnte. mts HG Kunstadt: Kießling, Doerfer - Legat (5), Maile (4/3), Steuer (3), Volk (3), Scholz (2), Schnapp (2), Jung (2), Wünschig (2), Oester. TV Weidhausen - TV Helmbrechts 22:21

Zwar erzielten die Gäste schon nach 30 Sekunden das 1:0, doch danach dominierte der TVW eine Viertelstunde lang das Geschehen. Entscheidenden Anteil hatte Weidhausens Torhüter Simon Swoboda, der immer wieder den Vorteil für sein Team verteidigte, sei es bei den Würfen von Außen oder beim Strafwurf, den Dominik Aust nicht verwandeln konnte. Mit einer fantastischen Vorlage bediente er auch Jonas Gebhardt zum 3:1.

Im Angriff glänzten zudem Florian und Christian Büttner, und so war der TVW nach 15 Minuten auf 6:1 davongezogen, was dem Trainerteam der Gäste sichtlich Kopfzerbrechen bereitete. Es war klar, dass sich der Tabellenzweite nicht so schnell geschlagen gab, zumal er mit Daniel Schrepfer und Tobias Sammet zwei Hünen auf dem Feld hatte.

Die zweite Spielhälfte begann mit Verspätung, da einer der beiden Schiedsrichter mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte und die Partie mit einem Unparteiischen fortgesetzt werden musste. Tor um Tor kämpfte sich der TVH heran und schaffte in der 41. Minute erstmals die erneute Führung (14:15). Das Spiel wurde inzwischen mit härteren Bandagen geführt, die den Gästen zwei Zeitstrafen in Folge einbrachten. In den letzten 15 Minuten stand die Partie auf des Messers Schneide mit wechselnden Vorteilen. Helmbrechts verteidigte kompakt mit einer 6:0-Formation. Da Johannes Bauer im Rückraum Ladehemmung hatte, schien die Partie zu kippen. Gerade noch rechtzeitig besann sich das Talent auf seine Torjägerqualitäten und netzte zur 20:19- beziehungsweise 21:20-Führung ein (57.). Florian Büttner erhöhte auf 22:20. kag Tore TV Weidhausen: F. Büttner 5, J. Bauer, J. Gebhard, C. Büttner je 3, N. Reichel 3/1, M. Werner 2, F. Querfeld 2, J. Schrepfer 1. / Tore TV Helmbrechts: T. Sammet 5, J. Richter 4, S. Baumgärtel 3, D. Schenk 2, D. Schrepfer 2, D. Aust 2/1, M. Breuherr, M. Gmach, M. Rittweg je 1. / SR: Marius Baucke, Fabian Brungs (HSC Coburg).