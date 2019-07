Am Samstag, 29. Juni, wurden im Bamberger Dom drei Diakone aus der Region von Erzbischof Ludwig Schick zum Priester geweiht (der FT berichtete). Am Montag, 15. Juli, spenden die Neupriester im Mutterhaus der St.-Franziskus-Schwestern in Vierzehnheiligen den Primizsegen. Einladung ergeht deshalb zum Gottesdienst um 7 Uhr in der Kapelle des Mutterhauses. Die Besucher werden gebeten, auf dem Großparkplatz zu parken. red