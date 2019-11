Unter dem Titel "Prima Klima für Ebensfeld" wirbt die Grüne Offene Liste Ebensfeld für Demokratie-Mitmacher zur Kommunalwahl 2020. Interessierte (auch parteilose) Bürger können sich noch bis zum Montag, 25. November, bei Gemeinderat Otto Weidner unter Telefon 01525/1071239 oder per E-Mail an ottowei@t-online.de melden. Das nächste Treffen findet am Mittwoch, 27. November, um 19 Uhr in der Gastwirtschaft Hagel in Dittersbrunn statt. Als Termin für die Aufstellungsversammlung wurde der Dienstag, 10. Dezember, 19.30 Uhr in der Gastwirtschaft "Greßano" in Ebensfeld festgelegt. ow