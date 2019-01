Prima Akustik trotz glatter Deckenflächen

Eine lange aber erfolgreiche Entwicklung ist abgeschlossen: Die beiden Unternehmen Knauf in Iphofen und Vitrulan aus marktschorgast bringen jetzt in einer Vertriebskooperation eine akustisch leistungsfähige und optisch ansprechende Akustikdecke auf den Markt. Eine Lösung, auf die viele Architekten seit Jahren warten, wie es in Mitteilung der Vitrulan Textile Glass GmbH heißt: eine glatte, geschlossene, akustisch wirksame Decke.

Klare Formen und eine offene Bauweise zeichnen der Meldung zufolge die moderne Architektur aus. Eine angenehme Akustik zu schaffen sei dabei eine Herausforderung. Das neuartige System löse genau diese Anforderungen und schaffe das bisher Undenkbare: akustische Bestleistung mit einer perfekt glatten, ästhetischen Oberfläche noptik. Die bekannte akustische Leistungsfähigkeit von Akusti klochdecken erhält demnach eine neue, einzigartige Form der Oberflächengestaltung und passt damit in die Raumkonzepte mit glatten Wand- und Deckenflächen.

Wie es heißt, wirkt sich optimale Akustik positiv auf das menschliche Wohlbefinden aus, verbessert die Leistungsfähigkeit und das Konzentrationsvermögen. Mit einer konstant hohen Absorption von niedrigen bis hohen Frequenzen finde sich dieses Deckensystem nicht nur in den höchsten Klassifizierungen wieder, sondern erfülle auch die hohen Anforderungen der modernen Architektur.

Knauf zählt zu den führenden Herstellern von Baustoffen und Bausystemen und produziert u. a. hocheffiziente Cleaneo Akustikdecken. Die Vitrulan Textile Glass GmbH entwickelt, produziert und vertreibt unter dem Markennamen Systexx innovative Wand- und Deckenbeläge auf Glasfaserbasis. red