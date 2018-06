Priesterweihe im Dom zu Bamberg

Primizsegen



Die Diakone Tobias Fehn und Christian Müllner werden am Samstag, 30. Juni, durch Erzbischof Ludwig Schick zu Priestern geweiht. Der Weihegottesdienst, an dem traditionell auch viele Priester aus dem gesamten Erzbistum teilnehmen, beginnt um 9 Uhr im Bamberger Dom, teilt die Pressestelle mit.Die Neupriester spenden am Samstag zwischen 14 und 15 Uhr im Priesterseminar (Heinrichsdamm 32 in Bamberg ) den Primizsegen. Für 16 Uhr laden sie zu einer Vesper ins Priesterseminar ein. Bereits am Freitag, 29. Juni, findet von 19.30 Uhr bis 21.15 Uhr in der Seminarkapelle des Priesterseminars ein Gebetsabend mit Vesper, eucharistischer Anbetung und Komplet statt, zu dem interessierte Gläubige herzlich willkommen sind.Tobias Fehn wurde 1988 in Lichtenfels geboren und ist in Hirschfeld aufgewachsen. Er studierte in Eichstätt zunächst Religionspädagogik und Kirchliche Bildungsarbeit. Theologie studierte er in Würzburg, Rom und Heiligenkreuz. Er ist derzeit im pastoralen Dienst im Seelsorgebereich "Pfarreiengemeinschaft Katholische Innenstadtkirche" in Nürnberg eingesetzt.Christian Müllner wurde 1979 in Lichtenfels geboren. Aufgewachsen ist er in Redwitz an der Rodach. Nach der Ausbildung war er zunächst als Industriekaufmann tätig und leistete den Wehrdienst.Danach holte er das Abitur nach, trat ins Priesterseminar ein und studierte in Bamberg und Würzburg Theologie. Zurzeit ist er im pastoralen Dienst in Nürnberg Herz Jesu eingesetzt.