Priesterweihe im Bamberger Dom

Die Diakone Markus Grasser, Dominik Stehl und Florian Will werden am kommenden Samstag, 29. Juni, durch Erzbischof Ludwig Schick zu Priestern geweiht. Der Weihegottesdienst, an dem traditionell auch viele Priester aus dem gesamten Erzbistum teilnehmen, beginnt um 9 Uhr im Bamberger Dom.

Die drei Männer haben der Mitteilung zufolge bereits im September 2018 die Diakonenweihe empfangen. Nach der Priesterweihe ist es ihnen erlaubt, die Eucharistie als wichtigste katholische Form eines Gottesdienstes mit den Gläubigen zu feiern.

Die Neupriester spenden am Samstag zwischen 14 und 15.30 Uhr im Priesterseminar (Heinrichsdamm 32) den Primizsegen. Für 16 Uhr laden die Neupriester zu einer Vesper ins Priesterseminar ein. Bereits am Freitag findet von 19.30 bis 21.15 Uhr in der Seminarkapelle des Priesterseminars ein Gebetsabend mit Vesper, eucharistischer Anbetung und Komplet statt, zu dem interessierte Gläubige willkommen sind.

Markus Grasser kommt aus der kleinen Ortschaft Gräfenhäusling und wurde 1989 geboren. 2011 trat er ins Priesterseminar Bamberg ein und hat in Fulda und Würzburg Katholische Theologie studiert. Derzeit ist er in der Pfarreiengemeinschaft Kronach im Frankenwald im Einsatz.

Dominik Stehl wurde 1983 geboren und wuchs in Maineck auf. Nach der Schule machte er eine Ausbildung zum technischen Zeichner und arbeitete auch zwölf Jahre lang in diesem Beruf. 2013 begann sein Theologiestudium im Studienhaus St. Lambert in Lantershofen. Derzeit ist er im Seelsorgebereich Fürth Mitte-Nord tätig.

Florian Will, geboren 1992, wuchs in Motschenbach im Landkreis Kronach auf. Nach der Schule absolvierte er das Propädeutikum in Bamberg, trat aber aus dem Priesterseminar wieder aus und studierte Theologie in München. 2014 kam er zurück ins Priesterseminar und schloss das Studium in Würzburg ab. Aktuell ist er im Seelsorgebereich St. Josef - Allerheiligen Nürnberg tätig. red