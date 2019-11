Priesterweihe für Marcel Holzheimer

Den Augustinerbruder Marcel Holzheimer weiht Bischof Franz Jung am Samstag, 30. November, um 10 Uhr, in der Augustinerkirche in Würzburg zum Priester, heißt es in einer Pressemitteilung.

Holzheimer wurde 1987 in Schweinfurt geboren und stammt aus Reichenbach (Landkreis Bad Kissingen). 2007 trat er in den Augustinerorden ein. Im Jahr 2009 legte er die Einfache Profess, im Jahr 2014 die Ewige Profess ab. Von 2009 bis 2015 studierte Holzheimer Theologie in Würzburg, Valladolid (Spanien) und Jerusalem. Am 30. Juni 2018 weihte Bischof Jung ihn in der Würzburger Augustinerkirche zum Diakon. Holzheimer wirkt in der Pastoral in der Klosterkirche, als Prokurator des Würzburger Konvents sowie seit kurzem auch im Würzburger Gesprächsladen.

Sein Interesse gilt außerdem dem Alten Testament und der Judaistik. Die bislang letzte Priesterweihe bei den Würzburger Augustinern gab es im Jahr 2012. pow