Priegendorf siegt mit 2:0

Im Duell der Tabellennachbarn in der Fußball-Kreisklasse Bamberg 1 hat die DJK Priegendorf verdient mit 2:0 bei der Ebensfelder "Zweiten" gewonnen. Die Gäste hatten in beiden Hälften leichte Feldvorteile, wobei sich jedoch chancenmäßig nicht allzu viel vor beiden Toren tat. Wenige Minuten vor dem Wechsel fiel das 0:1 durch Tim Schütz per Strafstoß. Auch nach Wiederbeginn hatten die Gäste ein leichtes Übergewicht. Mit dem 0:2 durch Alexander Els nach gut einer Stunde fiel die endgültige Entscheidung. di