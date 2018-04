Priegendorf müht sich gegen Letzten

In einem Nachholspiel der Fußball-Kreisklasse Bamberg 1 hatte die DJK Priegendorf im Heimspiel gegen die Reserve der SpVgg Ebing mehr Mühe als vorher angenommen. Ebing II steht mit nur drei Punkten auf dem vorletzten Platz der Tabelle.



DJK Priegendorf -

SpVgg Ebing II 2:1

Mehr Mühe als erwartet hatten die Gastgeber, um den Tabellenletzten Ebing II mit einer Niederlage nach Hause zu schicken. Die Priegendorfer lagen zwar nach gut zehn Minuten nach Toren von Großkopf und Buresch mit 2:0 schnell in Führung, hatten damit aber bereits ihr Pulver verschossen.

Im weiteren Verlauf der Partie bestimmten Kampf und Einsatz auf beiden Seiten das Spielgeschehen. Spielerisch lief nicht allzu viel zusammen. In der 52. Minute verkürzten die Gäste durch Zebunke und gestalteten die Begegnung bis zum Abpfiff offen. Ein Treffer wollte aber nicht mehr fallen, die Schwarz-Gelben der DJK behielten die drei Zähler zu Hause. di