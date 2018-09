Priegendorf hat die Rolle des Außenseiters inne

In der Kreisklasse 1 Bamberg bekommt es das Schlusslicht mit dem FC Wacker Bamberg zu tun. DJK Don Bosco Bamberg II - SG Reckendorf

Trotz der deutlichen 0:3-Heimniederlage der SG Reckendorf /Gerach gegen Trunstadt ist man beim Aufsteiger insgesamt mit dem bisherigen Saisonverlauf zufrieden, auch wenn sich das in zehn von möglichen 27 Punkten nicht unbedingt widerspiegelt. Das Manko ist bisher die Chancenverwertung. Die Aufgabe bei der DJK Bamberg III dürfte jedoch erneut zu keinem Sonntagsspaziergang werden.

DJK Priegendorf - FC Wacker Bamberg

Schlusslicht Priegendorf dürfte es trotz Heimvorteil erneut schwer haben, um gegen den Tabellendritten etwas Zählbares zu erreichen. Die Mannen um Spielertrainer Emrich sind als krasser Außenseiter anzusehen, schon ein Remis wäre für sie ein stolzer Erfolg. Doch daran glaubt im schwarz-gelben Lager kaum einer so richtig.

FC Rentweinsdorf - FC Viereth Voll in der Erfolgsspur ist der FC Rentweinsdorf, der mit vier Punkten Rückstand, jedoch einer Partie weniger, dem Tabellenführer Lauter im Nacken sitzt. Die Mannschaft präsentiert sich sehr kompakt und sollte auch gegen Viereth in der Lage sein, einen weiteren Dreier an Land zu ziehen.

SpVgg Lauter - RSC Oberhaid Nichts anbrennen lassen dürfte die SpVgg Lauter gegen den RSC Oberhaid, um die Führung weiterhin sicher zu behaupten. Die Mannen um Spielertrainer Cron verfügen über eine torhungrige Angriffsreihe, die zusammen mit Kemmern die meisten Tore erzielte. Nach dem Dreier im Spitzenspiel in Kemmern ist noch mehr Euphorie ins Lauterer Team eingekehrt.

FC Baunach - SV Dörfleins II Wechselhaft sind die Vorstellungen des FC Baunach, das unterstreicht der Mittelfeldplatz. Die Mannschaft schafft es nicht, über mehrere Spieltage zu punkten. Im Team steckt mehr Potenzial als Rang 9. Gegen Dörfleins II ist ein Sieg Pflicht, will man nicht den Blick aufs vordere Drittel verlieren. di