Prickarz verlässt das Krankenhaus

Das Kreiskrankenhaus St. Anna in Höchstadt bekommt einen neuen kaufmännischen Leiter. Wie es in einer Pressemitteilung des Landratsamtes Erlangen-Höchstadt heißt, übernimmt Thomas Menter den Staffelstab von Albert Prickarz, der das Kreiskrankenhaus aus rein privaten Gründen verlasse. Prickarz war seit Anfang 2014 kaufmännischer Leiter im Kreiskrankenhaus und hatte bereits zuvor 15 Jahre lang in leitenden Positionen in Akut- und Rehakliniken gearbeitet. red