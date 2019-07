Preziosen im Wasserschloss

Am 21. Juli wird die sonntägliche Konzertreihe im Wasserschloss mit dem renommierten Pianisten Christoph Soldan fortgeführt, der dieses Mal gemeinsam mit den Stuttgarter Kammersolisten im Weißen Saal unter dem Titel "Glanzvolle Preziosen" neben zwei kammermusikalischen Werken auch ein Klavierkonzert Mozarts aus dessen Wiener Schaffensperiode im Jahr 1783 präsentiert. Das Konzert in C- Dur KV 415 erklingt bei dieser Aufführung in seiner von Mozart vorgesehenen Originalbesetzung für Klavier und Streichquartett. Außerdem stehen Schuberts "Quartettsatz c-Moll D 703" und Tschaikowskys "Streichquartett Nr. 1 D-Dur op.11". Für das um 18.30 Uhr beginnende Konzert sind Kartenreservierungen zur Abendkasse über Telefon 09261/678300 möglich. Foto: Veranstalter