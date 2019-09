Pressiger stürmen den Arber

Den Arber im Bayerischen Wald hatten sich die Gipfelstürmer aus Pressig für die diesjährige viertägige Bergfahrt vorgenommen. Als Ausgangspunkt wählte man die Gemeinde Hohenau am Nationalpark Bayerischer Wald.

Am Anreisetag wurde auf der Fahrt Halt in Arnbruck gemacht. Einmalig in ganz Deutschland ist hier das Glasdorf Weinfurtner, welches von den Gipfelstürmern auch ausgiebig besichtigt wurde, bevor die Fahrt weiter ging ins Hotel in Hohenau. Hier stand nach dem gemeinsamen Abendessen noch der tradionelle Kerzlabend auf dem Programm.

Welterbe Krumau

Am Freitag wurde dann im Arberbereich gewandert. Rund 20 Gipfelstürmer wanderten über den Großen Arber zum Kleinen Arber und weiter über den Kleinen Arbersee zur Talstation der Arberbahn. Eine anstrengende, aber auch sehr schöne Wanderung. Der Rest der Gipfelstürmer umrundete den Großen Arbergipfel und steuert danach als Ziel den Großen Arbersee an. Der Abend klang mit einer zünftigen bayerischen Unterhaltungsmusik aus.

Am Samstag in der Früh versprach der Wettergott nichts Gutes - es regnete. Die Gipfelstürmer fuhren nach Krumau. Die historische Altstadt wird als Kulturdenkmal auf der Liste des Uneso-Welterbes geführt. Ein geführter Stadtrundgang stand auf dem Programm. Natürlich konnten die Wanderer Krumau anschließend auch auf eigene Faust erkunden.

Am Sonntag hieß es wieder Abschied nehmen. Nach der Dankandacht, gestaltet von Anita Erdle, ging die Fahrt mit einem kleinen Umweg zurück nach Oberfranken. Halt wurde noch in Passau gemacht. Eine Stadtführung und eine Fahrt mit dem Kristallschiff wurden unternommen.

Auf dieser etwa zweistündigen Schiffsrundfahrt von Passau nach Kasten, Obernzell und zurück wurden die Gipfelstürmer aus Pressig und vielen anderen Teilen Bayerns und Thüringens von der Magie des Wassers verzaubert. Die faszinierende Welt der Nixe Isa in einem glitzernden Traum aus Wasser und Kristall konnte bewundert werden. Nach einem gemeinsamen Abendessen mit Zoiglbier kamen die Gipfelstürmer schließlich müde zu Hause im Frankenwald an.

Letzte Wanderung bei Seßlach

Den Abschluss des Wanderjahres bilden am 12. Oktober eine Wanderung bei Seßlach und die Mitgliederversammlung im November. red