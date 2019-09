Pressig wählt am Sonntag seine neue Repräsentantin

Die Aktionsgemeinschaft Markt Pressig (AGMP) lädt ein zur Weinstraße mit Tag der offenen Tür in Geschäften und Gaststätten des Marktes Pressig am Sonntag, 29. September, ab 13 Uhr. Bis 18 Uhr sind die Einzelhandelsgeschäfte offen und laden zu einem Schluck Königswein ein.

Bis 18 Uhr darf auch noch die Weinkönigin gewählt werden. Stimmzettel gibt es in allen Geschäften und der Gastronomie, bis um 18 Uhr am Tag der offenen Tür darf gewählt werden. Es stehen zwei Kandidatinnen zur Wahl. Die beiden Kandidatinnen, Julia Neubauer und Samira Lang, bewerben sich um die Gunst der Wähler und stehen zur Verfügung, wenn es um die Repräsentation bei Festen und Feiern des Marktes Pressig geht.

Die 17-jährige Pressigerin Julia Neubauer besucht das Kaspar-Zeuß-Gymnasium in Kronach im zwölften Schuljahr. Sie wurde vergangenes Jahr in den Pfarrgemeinderat der Herz-Jesu-Pfarrei Pressig gewählt und stellt sich seit ihrem zehnten Lebensjahr den Aufgaben im Altardienst als Ministrantin. Weinkönigin möchte sie werden, weil sie es interessant findet, den Markt Pressig öffentlich repräsentieren zu dürfen. Zusätzlich habe sie Geschäftsleiter Stefan Heinlein dazu überzeugt.

Samira Lang aus Förtschendorf ist 18 Jahre und lernt Industriekauffrau bei ASS Einrichtungssysteme in Stockheim. Seit Jahren ist sie ehrenamtlich engagiert in der Freiwilligen Feuerwehr und in der Tanzgarde und bereichert die Büttenabende beim Fasching in Förtschendorf. Sie will Weinkönigin werden, weil sie es attraktiv findet, für ihre Heimat etwas zu tun und diese auch bei Veranstaltungen zu repräsentieren.

Ein Besuch am kommenden Sonntag, 29. September, im Markt Pressig lohnt sich auf jeden Fall, denn man wird über neueste Trends informiert und beraten. Die Inthronisierung der neuen Weinkönigin findet ab 19 Uhr in "Volkan Imbiss - Dag's Bierstübchen" in Pressig statt. eh