Presseck investiert eine halbe Million Euro in Straßensanierungen

Eine halbe Million Euro will die Gemeinde Presseck als Neukredit aufnehmen, beschloss der Gemeinderat am Montagabend. Das Geld wird insbesondere für den Straßenbau beziehungsweise Straßensanierungen gebraucht. Der Gemeinderat entschied sich für ein Darlehensangebot, das zwar ein halbes Prozent höher zu verzinsen ist, allerdings jederzeit unbegrenzte Sondertilgungen ermöglicht. Damit kann der Kredit reduziert werden, wenn Presseck wieder Stabilitätshilfen bekommt, die, so die Erfahrung aus jüngster Zeit, dann fließen, wenn bestehende Darlehen aktuell zurückgezahlt werden können. Bei festgeschriebenen Konditionen wäre das nicht möglich.

Vergeben wurden die Erd- und Pflasterarbeiten auf den Grundstücken der beiden Gebäude in den Ortsteilen Reichenbach (69 000 Euro) und Braunersreuth (38 500 Euro) an die Firma STK in Stadtsteinach. Die beiden Gebäude wurden mit Zuschüssen aus der Förderoffensive Nordostbayern abgebrochen.

Ebenfalls abgebrochen wird die ehemalige Schuhfabrik Ott in Presseck. Die Gestaltung des Areals hat der Gemeinderat bereits im Juni besprochen. Im Augenblick favorisiert der Gemeinderat einen Plan, der zwei Reihen Parkplätze vorsieht. Der Rest soll begrünt werden und für mögliche Erweiterungen des Boscha-Fabrikgebäudes vorgehalten werden, das zum Teil bereits neue Eigentümer hat. Für eine entgültige Entscheidung ist allerdings noch die Bezirksregierung involviert.

Kanal wird untersucht

Weitere 60 000 Euro gibt die Gemeinde für Kanalbefahrungen in Presseck, Wartenfels und Heinersreuth aus. Nach Untersuchungen der Hauptkanäle werden nun die Hausanschlüsse zum Gemeindekanal überprüft.