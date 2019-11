Premiere im Theater

Am Freitag, 29. November, findet in der Lauertalhalle Maßbach die Premiere von Michael Endes "Der satanarchäolügenialkohöllische Wunschpunsch" statt, einen Tag später als geplant. Beginn ist um 10 Uhr. Inhalt ist Silvesterabend: Der böse Zauberer Beelzebub Irrwitzer und seine Tante Tyrannja Vamperl haben nur noch wenige Stunden Zeit, ihr Soll an bösen Taten für das vergangene Jahr zu erfüllen. sek