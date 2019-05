Premiere im Schloss

Das erste Gastspiel des Fränkischen Theatersommers in diesem Jahr im Schloss Sassanfahrt ist eine Premiere: "Der Traum von Las Vegas" mit der Sängerin Sybilla Mantau und dem Zauberkünstler Siegfried Mai bietet zauberhaftes Entertainment. Ein Künstlerpaar träumt vom großen Durchbruch in Las Vegas mit einem typischen Varieté-Nummernprogramm. Es wird geswingt, gesungen, jongliert, gezaubert, getanzt und gelacht. Das Ergebnis ist wundervolles Entertainment mit Witz, Charme und einem Hauch Nostalgie - mal poetisch, mal bezaubernd, mal verrückt. Wer bei dieser Erstaufführung am Freitag, 31. Mai, 20 Uhr, dabei sein möchte, erhält Karten über www.theatersommer.de und an der Infothek im Rathaus Hirschaid zum Vorverkaufspreis und an der Abendkasse. Durch die aktuelle Sperrung der Ortsdurchfahrt von Sassanfahrt ist das Schloss am besten über Seußling und die Pfarrer-Hopfenmüller-Straße erreichbar. red