Premiere im Holzhaus

Die ThermeNatur startete mit vitalisierenden Veranstaltungen und entspannenden Neuerungen ins neue Jahr. So wurde einer Mitteilung zufolge am Wochenende still und leise das neue Massage-Holzhaus im Saunagarten der ThermeNatur eingeweiht. Bei fantastischem Ausblick auf den Georgenberg können entspannungsliebende Gäste auf dieser Massageinsel künftig in der Abgeschiedenheit die wohltuenden Massageangebote der Saunawelt genießen und einfach alles um sich herum für einen Augenblick vergessen. Foto: Ramona Stegner