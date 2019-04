Premiere für Osterbrunnen

Mitglieder des Obst- und Gartenbauvereins (OGV) Schnaid säuberten die Natur und Wanderwege rund um ihren Ort. Der Reinigungsaktion folgte erstmals das Schmücken des Dorfbrunnens für die Osterzeit.

Etwa 15 Obst- und Gartenbaufreunde aus Schnaid fanden sich zusammen, um traditionell die Flur- und Wanderwege von Unrat zu befreien. Selbst die Kleinsten waren mit vollem Einsatz dabei, so dass nach einigen Stunden eine beachtliche Menge Müll gesammelt und in Säcke verpackt werden konnte.

Brotzeit als Belohnung

Die kuriosesten Funde waren in diesem Jahr Unterwäsche und Schuhe. Noch schöner als die Sammelaktion wäre es natürlich, wenn weniger Abfall in die Natur geworfen würde. Als Belohnung erwartete die fleißigen Helfer eine Brotzeit am Feuerwehrhaus.

Am Nachmittag schmückten Mitglieder des OGV Schnaid erstmals einen Osterbrunnen in der Ortsmitte. Hierfür wurden in den vorausgegangenen Wochen mehrere Hundert Eier bemalt und Girlanden aus Grüngut gebunden. Die mehrstündige Aktion bei bestem Wetter sorgte für gute Stimmung unter den zahlreichen Helfern, so dass die insgesamt etwa 1000 bunten Eier alle schnell ihren Platz fanden. Anschließend brachten die Schnaider Gartenbaufreunde noch mehrere frisch bepflanzte Blumenkästen am Fachwerk ihres historischen Dorfbrunnens an.

Alexander Rothenbücher