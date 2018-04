Premiere der Saison 2018

In dieser Woche absolvieren neun junge Erwachsene, darunter auch ein Flüchtling aus Eritrea, eine Ausbildung zum Zirkustrainer auf dem Volkersberg. Während vormittags und abends Theorie vermittelt und eigene Praxis ausprobiert wird, kommen an jedem Nachmittag dieser Woche rund 30 Kinder aus Bad Brückenau und Umgebung an den Volkersberg, um mit den angehenden Zirkustrainern die Zirkuspädagogik einzuüben.

Das Ergebnis der Trainingseinheiten wird dann am Freitag, 13. April, in der ersten Zirkusvorstellung dieser Saison präsentiert. Am Ende der Zirkusvorstellung auf dem Volkersberg wird Rektor und Hausleiter Klaus Hofmann die Abschlusszertifikate an die neuen Zirkustrainer überreichen.



Kein Kartenvorverkauf

Beginn der ersten Vorstellung im Zirkus Schnipp auf dem Volkersberg ist am Freitag, 13. April, um 16 Uhr. Der Eintritt kostet 1 Euro für das Kind und 3 Euro für Erwachsene. Karten sind ausschließlich an der Tageskasse erhältlich. Es gibt keinen Kartenvorverkauf. Ralf Sauer