Premiere bei Friedrichs

Die Firma Konrad Friedrichs aus Kulmbach hatte ihre mehr als 200 Mitarbeiter und deren Familien zum Betriebsfest eingeladen. "Es ist für uns das erste Sommerfest in dieser Art", sagte Fabian Herbst, Referent der Geschäftsleitung. "Wir wollten es den Familienangehörigen unserer Mitarbeiter ermöglichen, zu sehen, wo ihre Männer, Frauen, Papas oder Mamas arbeiten." Neben einem Grill- und Salatangebot gab es daher auch informative Betriebsführungen sowie Spiel und Spaß für Groß und Klein. Die Feuerwehr Kulmbach war eigens mit drei Autos und ihrem beliebten Löschspiel angerückt, der Malteser-Hilfsdienst hatte das Festzelt aufgebaut. "Bei beiden Organisationen haben wir uns mit einer Spende von jeweils 400 Euro bedankt", sagte Fabian Herbst.

Mit dem Sommerfest ergänzt das Unternehmen sein Angebot für Mitarbeiter, die sich bereits in zwei Sportgruppen betätigen können. "Die Sportgruppen nehmen auch an Wettbewerben teil, beispielsweise werden die Läufer auch beim Altstadt-Firmenlauf am Start stehen." Trotz heißer Temperaturen war das erste Familiensommerfest auf dem Firmengelände in der Vorwerkstraße sehr gut besucht. up