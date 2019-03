Premiere bei der Partei für Franken

Die Partei für Franken veranstaltet am 6. März in Erlangen ihren ersten Politischen Aschermittwoch. Es spricht Parteivorsitzender und Bezirksrat Robert Gattenlöhner. Danach stehen "Die Franken" beim geselligen Beisammensein für weitere Gespräche zur Verfügung. Die Veranstaltung findet um 18 Uhr in der Gaststätte "Blaue Traube" im Turnerbund, Spardorfer Straße 79 in Erlangen, statt. red