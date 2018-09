Preisverleihung an die Leseratten des Biz

Zum wiederholten Mal nimmt das Bibliotheks- und Informationszentrum (Biz) am bayernweiten "Sommerferien-Leseclub" teil. Für Kinder und Jugendliche von der 1.bis 8. Klasse wird der Club angeboten: Wer sich beim kostenlosen Sommerferien-Leseclub in Bayern anmeldet, kann exklusiv tolle Bücher ausleihen, die speziell für die Club-Mitglieder angeschafft worden sind. Nach dem Lesen wird eine Bewertungskarte ausgefüllt, die gleichzeitig als Los dient. Mit etwas Glück kann man so einen der vielen Preise gewinnen (Hauptgewinn: Ausflug nach Nürnberg in die Carrera-Erlebniswelt). Und wer drei oder mehr Bücher gelesen hat, wird bei der coolen Abschlussparty am heutigen Freitag sogar mit einer Urkunde ausgezeichnet. Als besonderer Gast ist Landrat Wilhelm Schneider eingeladen, der an diesem Nachmittag die Ehre hat, die Kinder- und Jugendlichen für ihre besondere Leseleistung und -motivation mit Urkunden zu würdigen. Die Veranstaltung findet am heutigen Freitag im Ganztagsbetreuungsgebäude "Silberfisch" in Haßfurt statt. Von 15 bis 16 Uhr ist die Leseshow mit Joachim Günther, von 16 bis 17 Uhr die Tombola und Urkundenverleihung mit dem Landrat. red