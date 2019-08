Bayreuth 01.08.2019

Klavierkonzert

Preisträgerin spielt Klassik

Die Liszt-Preisträgerin Maria Khokhlova spielt am Liszt-Flügel von 1873 im Rokokosaal im Steingraeber-Haus am Sonntag, 4. August, ab 19.30 Uhr. Als beste Haydn-Interpretin wurde Khokhlova 2018 beim In...