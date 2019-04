Preisträger runden das Programm der "Lieder auf Banz" ab

Die Gewinner des Nachwuchsförderpreises der Hanns-Seidel-Stiftung stehen fest: Christin Henkel, Lennart Schilgen und "Belle Fin" werden bei den "Liedern auf Banz" am Freitag, 5., und Samstag, 6. Juli, auf der Klosterwiese zu hören sein. Das gibt der Veranstaltungsservice Bamberg bekannt.

Die Hanns-Seidel-Stiftung ruft jedes Jahr Gruppen und Solisten auf, sich für den jeweils mit 5000 Euro dotierten Förderpreis zu bewerben. Die Preisträger dürfen sich beim traditionsreichen Liedermacherfestival "Lieder auf Banz" auf der großen Bühne neben den etablierten Stars präsentieren. Außerdem erhalten sie im kleinen Rahmen am Donnerstag, 4. Juli, beim Nachwuchspreisträgerkonzert im Kloster Banz die volle Aufmerksamkeit des Publikums.

Klosterwiese als Sprungbrett

Ein Großteil der bisherigen Preisträger ist mittlerweile nicht mehr aus der deutschen Musiklandschaft wegzudenken, wie beispielsweise "Rosenstolz", Willy Astor oder Bodo Wartke. Die Moderatoren der "Lieder auf Banz", "Viva Voce", haben die begehrte Trophäe bereits 2004 abgeräumt. Im vergangenen Jahr konnten sich Miss Allie, die "Herbstbrüder" und Ami Warning über diese Auszeichnung freuen.

Die drei Preisträger werden jährlich von einer unabhängigen Fachjury ermittelt. Wie es in der Pressemitteilung weiter heißt, gab es in diesem Jahr knapp 100 Bewerbungen, von denen letztlich 18 für die Entscheidungsrunde ausgewählt wurden. Am Ende haben sich Christin Henkel, Lennart Schilgen und "Belle Fin" durchgesetzt.

Christin Henkel beherrscht alle Gefühle. Von außergewöhnlich komisch über gemein bis tief-bewegend. Deshalb brauchte sie ein neues Genre, um alle Talente und Klangfarben in einer Schublade unterzubringen. Und voilà: Das "Kla-Ka-Son" war geboren - das klavierkabarettistische Chanson. Seit einigen Jahren tourt die Liedermacherin mit dem tiefschwarzen Humor quer durchs Land, war unter anderem Gast bei Dieter Nuhr, "Pufpaffs Happy Hour", "Nightwash" und "Ladies Night", schrieb nebenbei Orchester- und Kammermusik und veröffentlichte ihr erstes Buch. Auf der Platte und bei Live-Auftritten wird Christin von Ausnahmetalent Juri Kannheiser (bekannt als "die Band ohne Haare") auf dem Cello begleitet.

Lennart Schilgen findet Blickwinkel, aus denen das vermeintlich Feststehende wackelig erscheint. Und bringt es dann in seinen Liedern zum Kippen: vom Tragischen ins Komische, vom Schönen ins Schräge. Oder auch mal umgekehrt.

Mit "Funken schlagender Sprachkunst" (AZ) und hintergründiger, leichtfüßiger Komik erzählt er Geschichten vom Scheitern, die so nah am Leben sind, dass man ihm gern jedes Wort glaubt - mitunter hoffend, es möge sich nicht wirklich alles so zugetragen haben.

Seit der Premiere seines ersten abendfüllenden Programms 2015 heimste der Berliner allerhand Kleinkunstpreise ein. Seine Auftritte führen ihn durch den gesamten deutschsprachigen Raum und mittlerweile an so renommierte Spielorte wie die "Bar jeder Vernunft" in Berlin. Der NDR urteilte: "Wer Bodo Wartke mag, wird Lennart Schilgen lieben."

Von Wien bis Südamerika

Die Welt von "Belle Fin" erzählt Geschichten und zeichnet Bilder von Südamerika über Frankreich bis in ihre Heimatstadt Wien. "Belle Fin" spürt unterschiedliche Rhythmen auf, fängt ihre unverwechselbaren Schattierungen ein und vereint sie leichtfüßig und ohne Zwang.

Ein raffinierter Mix aus Jazz, Latin, Chanson und dem Wiener Lied machen diese Band unverwechselbar. "Belle Fin" besteht aus langjährigen Freunden, und das spürt man.

Familiäre Atmosphäre

Die Frontmänner Robin Ullmann (Trompete und Gesang) und Fabian Belle Fin (Gesang und Gitarre) singen seit elf Jahren miteinander und haben bis heute Spaß an dem, was sie machen. Bei größeren Konzertanfragen wird ihr Rücken von Julian Berann (Drums) und Paul Male (Gitarre) gestützt. Ansonsten spielen sie in der Quartett-Besetzung: Fabian Belle Fin, Robin Ullmann, Peter Engel (Kontrabass) und Mathias Ihrybauer (Ziehharmonika). Die familiäre Stimmung in der Band überträgt sich unweigerlich aufs Publikum.

Damit ist das Programm der "Lieder auf Banz" vollständig: "Süden II" (Schmidbauer, Pollina, Kälberer), Wolfgang Niedecken, Wolfgang Ambros, Hannes Ringlstetter und Band, "Die Wellpappn", Roger Stein, Jule Neigel feat. Maschine und Hasbee, Lennart Schilgen, "Belle Fin", Christin Henkel, Moderation "Viva Voce".

Samstag, 6. Juli, ist ausverkauft, auch die Tribünenplätze am Freitag, 5. Juli. Restkarten gibt es für die Wiese am Freitag. Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen. red