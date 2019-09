Preisschießen bei den Schützen

Das traditionelle Preis- und Königsschießen der Kgl. priv. Schützengesellschaft

Münnerstadt beginnt am Freitag, 13. September, um 19 Uhr mit dem Lichtgewehr, Luftgewehr, Luftpistole und der Sportpistole. Die Schießtermine mit der Sportpistole sind Freitag, 13. September, und am Freitag, 20. September, von 19 bis 21 Uhr. Auf der Bogenwiese wird jeweils an den Samstagen 14. und 21. September von 14 bis 16 Uhr geschossen. Weitere Termine sind Dienstag, 17. und Freitag, 20. September. Der letzte Schießtag in der Kugeldisziplin ist am Dienstag, 24. September, von 19 bis 22 Uhr. Am Sonntag, 22. September, findet von 10 bis 12 Uhr der Königsstammtisch statt, verbunden mit dem Ausschießen des Kneuer Ludwig Wanderpokals. Der Königsschuss bei Tageslicht ist für alle Mitglieder an diesem Tag auch möglich. Die Preisverteilung und die Vergabe der Pokale mit Königsproklamation erfolgt am Samstag, 28. September, um 19.30 Uhr im Schützenhaus. sek