Aura an der Saale 05.11.2019

Preisschafkopf zum Jahresende

Am Samstag, 16. November, findet in der Festhalle in Aura der traditionelle Preisschafkopf zum Jahresende statt. Beginn ist um 19.30 Uhr. Bei der regelmäßig von über 200 Teilnehmern besuchten Veransta...