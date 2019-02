Preisschafkopf-Turnier in der TSV-Turnhalle

Am Freitag, 15. März, findet der 26. Preisschafkopf des TSV Staffelstein, in der Peter-J.-Moll-Halle (TSV-Turnhalle) am Georg-Herpich-Platz 6, statt. Dem Sieger winken 250 Euro in bar sowie 150 bzw. 5...