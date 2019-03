Preisschafkopf-Turnier des FC Altenkunstadt

Der FC Altenkunstadt hält am Freitag, 22. März, seinen traditionellen Preisschafkopf in der Grundschulturnhalle in der Baiersdorfer Straße. Allen Teilnehmern winken wieder dabei wieder attraktive Sachpreise. Der Sieger und die Erstplatzierten erhalten Geldpreise in Höhe von 200, 100 beziehungsweise 75 Euro. Gespielt wird mit einem kurzen Blatt. Beginn ist um 19 Uhr, Einlass bereits ab 18 Uhr. dr