Preisschafkopf beim BSW Kronach

Der traditionelle Preisschafkopf der BSW -Außenstelle Frankenwald findet am Samstag, 9. März, in der Gaststätte "Frische Quelle" statt. Beginn ist um 18 Uhr. Um Anmeldung bis 1. März unter der Rufnummer 09261/53655 oder 09261/95539 wird gebeten. Eine Einladung ergeht an alle Förderer im BSW. red