Preisschafkopf am Dreikönigsfest

Der Vereinsring Obereschenbach veranstaltet für alle Schafkopffreunde am Montag, 6. Januar, das traditionelle Preisschafkopfturnier. Beginn ist um 19.30 Uhr in der Eschenbachhalle. Neben Sachpreisen gibt es für die Erstplatzierten auch Geldpreise zu gewinnen. Unter den einheimischen Kartlern wird gleichzeitig die Ortsmeisterschaft von Obereschenbach ausgespielt. Alle weiblichen Teilnehmerinnen erhalten ein Begrüßungsgeschenk, die bestplatzierte Dame zusätzlich einen Sonderpreis. Bereits ab 14 Uhr ist eine Kaffeebar für Feiertagsausflügler in der Eschenbachhalle geöffnet. sek