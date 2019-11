Preise für AG Schulfilm

Gleich zwei Preise bei bayernweiten Wettbewerben errang jetzt die AG Schulfilm der Von-Lerchenfeld-Schule unter der Leitung von Evelyn Ueding mit ihrer neuen Produktion "Urspung", einem assoziativen Animationsfilm zum Thema Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage.

So gab es den Förderpreis des Bayerischen Rundfunks bei den 42. Filmtagen bayerischer Schulen in Holzkirchen. Veranstalter sind die Landesarbeitsgemeinschaft Theater und Film an den bayerischen Schulen sowie der Verein Drehort Schule.

Sieger waren die Bamberger dann bei dem Crossmedia-Wettbewerb in München in der Sparte Sprache und Text. Dieser Wettbewerb wird vom Kultusministerium sowie der Landesarbeitsgemeinschaft Neue Medien und dem Bayerischen Rundfunk veranstaltet. red