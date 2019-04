Preise für 20 junge Künstler und ihre Werke

In der Geschäftsstelle Uehlfeld der Raiffeisenbank Uehlfeld-Dachsbach fand jetzt die Preisübergabe der Ortspreise des 49. Internationalen Jugendwettbewerbes "Jugend creativ" statt.

Der stellvertretende Vorstandschef der Raiffeisenbank, Andreas Rittmayer, erklärte, dass es "Jugend creativ" nun schon seit 49 Jahren gibt. Neben Deutschland wird er auch in Finnland, Frankreich, Südtirol, Österreich und der Schweiz durchgeführt. Es werden demnach jedes Jahr bis zu 700 000 Bilder eingereicht, wobei der Großteil von ca. 500 000 Beiträgen auf Deutschland entfällt. Das Thema des Wettbewerbs lautete "Musik bewegt".

Dabei sind wieder viele kreative Kunstwerke entstanden. Die Schüler drückten in ihren Bildern aus, was sie mit Musik verbinden. So wurden beispielsweise Musikinstrumente, ein DJ, eine Tanz-Party oder Familien, die zu Weihnachten Lieder singen, dargestellt. Durch ihre Ideen und die Freude am künstlerischen Arbeiten machen die Kinder den Wettbewerb zu etwas ganz Besonderem. Dafür wurden nun 20 kleine Künstler mit Geschenken belohnt.

Bei der Auswahl der Ortspreise entscheidet das Glück, ob ein Bild einen Preis bekommt oder nicht. Zusätzlich besteht aber auch noch die Möglichkeit, dass die Bilder für den Raiffeisen-Kunst-Kalender 2020 ausgewählt werden. Hierbei werden die schönsten Bilder aller Jahrgangsstufen von den Lehrern ausgesucht. "Mit Sicherheit keine leichte Aufgabe", so Rittmayer. red