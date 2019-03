Preisbierkopf-Turnier der Soldatenkameraden

Bad Staffelstein/Schwabthal - Am Freitag, 15. März, wird das Preisbierkopf-Turnier der Soldaten- und Schützenkameradschaft Schwabthal-Frauendorf bei Vereinsmitglied Roland Leicht im Clubhaus am Angersee in Bad Staffelstein ausgetragen. Beginn der Kartrunde ist um 19 Uhr. red