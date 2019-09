Die Kgl. privil. Schützengesellschaft von 1462 Hammelburg veranstaltet für alle Mitglieder ein Preis- und Königsschießen. Das Preisschießen mit Luftgewehr, Luft- und Sportpistole findet am Mittwoch, 11. September, ab 18 Uhr statt. Am Samstag, 14. September, folgt um 14 Uhr das Königsschießen. Den Abschluss des Schießens bildet am Samstag, 21. September, um 18.30 Uhr das Königsessen mit anschließender Proklamation des neuen Königshauses, des Robin Hoods mit Gefolge und die Überreichung der Wanderpreise. sek