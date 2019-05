Preis für "Vergissmeinnicht"

rudolf Hein Das Ausstellungsprojekt "Vergissmeinnicht" des Eberner Friedrich-Rückert-Gymnasiums hat eine weitere Auszeichnung erhalten. In Nürnberg wurde zum zweiten Mal der BCJ.Bayern-Studienpreis verliehen. Der Verein zur Förderung des christlich-jüdischen Gesprächs in der evangelischen Landeskirche Bayern (BCJ.Bayern) prämierte damit Studienarbeiten aus dem schulischen und universitären Bereich, die sich mit jüdischem Leben in Deutschland in Vergangenheit und Gegenwart sowie Bibelexegese im christlich-jüdischen Dialog befassen.

André Freud, der Geschäftsführer der Israelitischen Kultusgemeinde Nürnberg, ging in seinem Grußwort darauf ein, dass Toleranz häufig falsch verstanden werde. Es gehe nicht darum, dass man nebeneinander lebe und sich nicht für das andere interessiere, sondern im Gegenteil darum, das andere bewusst wahrzunehmen. Er beglückwünschte die Preisträger zu der Themenwahl ihrer Qualifikationsarbeiten: "Sie haben damit nicht nur ein interessantes Themenfeld bearbeitet, sondern wirklich etwas für's Leben gelernt", sagte er.

Einer von zwei ersten Plätzen ging an "Vergissmeinnicht - das Schicksal von jüdischen Kindern aus den ehemaligen Landkreisen Haßfurt, Hofheim und Ebern in der Zeit des Nationalsozialismus" unter der Leitung des Lehrers Daniel Heß.

Gegenwärtig läuft noch die Bewerbungsfrist für einen weiteren Wettbewerb, für den die Eberner sich Chancen ausrechnen können. Die Preisträger stehen noch nicht fest, aber Daniel Heß hat aus Berlin schon einmal die Aufforderung erhalten, sich den Preisverleihungstermin im September freizuhalten.