Preis für Schul-Projekt

Für die Erweiterungspläne der Maria-Ward-Schule in Bamberg hat das Münchner Architekturbüro Peck und Daam den BDA-Preis Bayern in der Kategorie Bauen für die Gemeinschaft gewonnen. In der Laudation heißt es, dass es ein ambitioniertes Vorhaben sei, eine flächenintensive Nutzung in eine kleinteilige Altstadtstruktur zu integrieren.

Der Erweiterungsbau einschließlich Sporthalle für die auf der gegenüberliegenden Straßenseite bereits vorhandene Maria-Ward-Schule sei eine bewusste Entscheidung für das Konzept "Schule in der Stadt" gewesen.

"Die Architekten lösen die Aufgabe zum einen städtebaulich, indem das Eckgebäude den Straßenblock bis an die Grundstücksgrenze besetzt und alle Zugänge und Parkmöglichkeiten durch Einschnitte in das Volumen geschaffen werden. Der Neubau antwortet mit klar definierter Raumgrenze auf die Kleinteiligkeit. Zum anderen wird ein erheblicher Teil der Nutzfläche auf das Unter- und das erste Obergeschoss verlagert, was trotz der beengten Situation einen großzügig durchlässigen Pausenhof und Blickbeziehungen zur Straße und zur benachbarten Bebauung erlaubt", schreiben die Juroren. Unterirdisch befinde sich die Zweifachsporthalle, während sich im Obergeschoss die Klassenräume und Flure um einen Innenhof gruppierten.

Der verwendete Ortbeton bleibe im Innenraum größtenteils sichtbar, außen sei das Gebäude mit hellgrauem Ziegel verblendet worden. Und weiter: "Durchgängige, horizontale Fensterbänder mit bodentiefer Sonnenschutzverglasung und nebenliegenden Lüftungsflügeln gliedern die hofseitigen Fassaden. Das Sonnenschutzglas schimmert goldgrün ebenso wie die messingverkleideten Lüftungsklappen - ein gelungener Kontrast zu den grauen Flächen des Sichtbetons und des Ziegels."

Angesichts der abwechslungsreichen, materialeigenen Farbigkeit ist es laut Jury wohltuend, dass das Gebäude nicht mit weiterer Farbigkeit überfrachtet wird. Der verglaste Kreuzgang erlaube Blicke quer durch das Gebäude und in den Hof. red