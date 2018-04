Preis für Integration

Auch in diesem Jahr wird der Integrationspreis "JobErfolg - Menschen mit Behinderung am Arbeitsplatz" verliehen. Darauf macht Landtagsvizepräsidentin Inge Aures aufmerksam. "Mit dem Preis werden private und öffentliche Arbeitgeber ausgezeichnet, die besondere Anstrengungen unternommen haben, um Menschen mit Behinderung in das Arbeitsleben zu integrieren", so Aures. Mit dem Integrationspreis wird einerseits die Leistungsfähigkeit von Menschen mit Behinderung hervorgehoben, andererseits werden Arbeitgeber dazu ermutigt, Menschen mit Handicap in das Erwerbsleben aufzunehmen. Die Antragsformulare findet man auf der Internetseite des Zentrums Bayern Familie und Soziales ( www.zbfs.bayern.de/behinderung-beruf ). Bewerbungsschluss ist der 30. Juni 2018. Die Preisverleihung findet im Dezember statt. red