Preis für Erlanger Forscher

Matthias Engel, Oberarzt der Medizinischen Klinik 1 des Erlanger Universitätsklinikums - Gastroenterologie, Pneumologie und Endokrinologie, ist mit dem diesjährigen Dr.-Willmar-Schwabe-Preis der Gesellschaft für Arzneipflanzen- und Naturstoff-Forschung ausgezeichnet worden. Das teilt die Uni mit.

Das Expertenkomitee ehrte damit Engels langjährige Forschungsarbeit auf dem Gebiet der TRP-Ionenkanäle und Neuropeptide und deren Wirkmechanismen im Hinblick auf Schmerz und Entzündung bei chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen (CED). Engels Arbeiten klären erstmals die molekularen und zellulären Wirkmechanismen von Menthol (aus Pfefferminzöl) und Carvon (aus Kümmelöl) im Hinblick auf deren schmerz- und entzündungshemmende Wirkung bei CED auf.

Der Dr.-Willmar-Schwabe-Preis soll vor allem junge Wissenschaftler motivieren, phytotherapeutische und phytopharmazeutische - also pflanzenheilkundliche - Fragestellungen in einem interdisziplinären Ansatz zu bearbeiten. Benannt ist der Preis nach Carl Emil Willmar Schwabe, einem sächsischen Apotheker, Autor und Unternehmer, der im 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts vor allem in Leipzig wirkte. Der Preis wird alle zwei Jahre verliehen und soll herausragende pharmakologische und klinische Forschung an Arzneipflanzen und Naturstoffen sowie an isolierten Substanzen oder Extrakten würdigen. Gestiftet und finanziert wird der mit 10 000 Euro dotierte Preis von der Karlsruher Firma Dr. Willmar Schwabe. red