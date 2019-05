Der Kirchentag der Ephorie findet am Donnerstag, 30. Mai, in der Gerold-Strobel-Halle statt. Der Festgottesdienst beginnt um 10.30 Uhr. Um 12 Uhr ist Eröffnung der Fotoausstellung von Klaus-Dieter Bätz, "Kirchen der Ephorie im 180-Grad-Winkel", und um 13 Uhr ist die Podiumsdiskussion mit der Präsidentin der Landessynode der evangelisch Kirche in Bayern , Annekathrin Preidel. red