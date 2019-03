Predigten in St. Heinrich

Auch in diesem Jahr finden in St. Heinrich in Bamberg-Ost wieder Fastenpredigten statt. Sie stehen diesmal unter dem Thema "Dem Bösen begegnen - Wege zur Befreiung", teilt die Pfarrei mit. Jeweils am Sonntagabend um 18 Uhr werden sich verschiedene Prediger innerhalb der Eucharistiefeier mit einem Unterthema auseinandersetzen. Am 17. März spricht Pfarrer Peter Barthelme, Memmelsdorf, über "Neid". Am 24. März betrachtet Dekan Holger Fiedler, Hof, das Thema "Hemmungslosigkeit". Am 31. März befasst sich Pfarrer Reinhold Seidl, Nürnberg, mit der "Selbstgerechtigkeit". Am 7. April beleuchtet Erzbischof Ludwig Schick die "Hoffnungslosigkeit". Die Gottesdienste werden variierend musikalisch umrahmt. red