Predigt von der Leinwand

Die Gemeinschaft innerhalb der Kirche in Kulmbach, Weltrichstraße 1, lädt morgen um 17 Uhr zu einem ungewöhnlichen Filmgottesdienst zum Thema "Grenzenlose Liebe" ein. Auch in vielen anderen Kirchengemeinden in Deutschland wird der Gottesdienst morgen mit diesem besonderen Format gefeiert. Die 20-minütige Predigt kommt dabei von der Leinwand statt von der Kanzel. Gehalten wird sie von Andreas Malessa, Journalist, Theologe und Autor von Büchern wie "Hier stehe ich, es war ganz anders. Irrtümer über Luther" und des Gospel-Musicals "Amazing Grace". Es geht um eine der bekanntesten Geschichten der Bibel, die vom barmherzigen Samariter. Den Filmgottesdienst feiern an diesem Tag Christen in mehr als 350 landes- und freikirchlichen Gemeinden in Deutschland. Weitere Informationen unter www.filmgottesdienst.de. red