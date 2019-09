Das Fachzentrum Rinderhaltung am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) in Schweinfurt sowie die Arbeitsgemeinschaft Landtechnik und Landwirtschaftliches Bauwesen in Bayern veranstalten für Landwirte aus der Region einen Praxistag "Fahrsilobau". Treffpunkt ist am Donnerstag, 26. September, von 10 bis 14 Uhr die Fahrsiloanlage Schneider im Burkardrother Ortsteil Wollbach. Der Weg vor Ort ist beschildert. Seit Inkrafttreten der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und des dazugehörigen technischen Regelwerkes ist die Errichtung von Fahrsiloanlagen deutlich schwieriger geworden. Die Verwendung von bauaufsichtlich zugelassenen Baustoffen ist derzeit nicht ohne weiteres möglich, da mehrere Hersteller für ihre Produkte den für den Einsatz erforderlichen Verwendbarkeitsnachweis nicht vorweisen können. Ohne diesen müssen aber die Verwendbarkeit der betreffenden Baustoffe im konkreten Einzelfall vorab mit den zuständigen Behörden geklärt werden. Vor diesem Hintergrund findet der Praxistag statt. Alle maßgeblich an dem Bau beteiligten Firmen, Sachverständige und Behördenvertreter sind zum fachlichen Austausch vor Ort. Weitere Informationen zu der Veranstaltung findet Interesseirte unter www.alb-bayern.de/PraxistagFahrsilobau2019 sek