Praxisnah und gut vernetzt: der neue Professor Tröger

Verstärkung in der Fakultät Elektrotechnik und Informatik: Ab dem Sommersemester forscht und lehrt Prof. Hans-Martin Tröger an der Hochschule Coburg. Tröger ist ab dem Sommersemester Professor für Analogelektronik und Mixed-Signal-Schaltungstechnik an der Hochschule Coburg.

In der Fakultät Elektrotechnik und Informatik forscht und lehrt er unter anderem Elektronik und Schaltungstechnik, Sensorik und Signalverarbeitung; zu seinen Schwerpunkten zählen aber auch Hochfrequenztechnik und High-Speed-Digital-Design sowie Ortungs- und Navigationssysteme. Dem Professor geht es in der Lehre laut Mitteilung darum, seinen Studenten ein solides Fundament mitzugeben.

Hans-Martin Tröger hat selbst an der Hochschule Coburg studiert, später war er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Informationstechnik (Kommunikationselektronik) der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Vor seinem Ruf an die Hochschule war er als Functional Project Manager bei Valeo Schalter und Sensoren GmbH in Kronach tätig. red