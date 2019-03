Praxis zieht neben St. Anna ein

Die medizinische Versorgung in Höchstadt rückt ab Montag, 11. März, enger zusammen: Wie das Landratsamt mitteilt, zieht dann die orthopädisch-allgemeinmedizinische Praxis Dr. med. Stephan/Dr. med. Lenhardt-Stephan (MVZ Erlangen-Höchstadt) vom Kieferndorfer Weg in die Spitalstraße 3 ins Gesundheitszentrum neben dem Kreiskrankenhaus St. Anna. Michael Stephan, ärztlicher Leiter der Praxis, ist laut Pressemitteilung erleichtert, dass der Umzug so zügig vonstatten ging: "Ich freue mich, dass wir unsere Patienten nun in modernen, großzügigen Räumlichkeiten empfangen können."

Mit dem Aufzug erreichbar

Das vom Landkreis Erlangen-Höchstadt getragene medizinische Versorgungszentrum ist künftig im vierten Obergeschoss und mit dem Aufzug zu erreichen. Patienten können den Krankenhausparkplatz (Zufahrt zwischen AOK und Galstervilla) oder die Parkplätze am Engelgarten nutzen. Die Praxis kooperiert zudem mit dem Uniklinikum Erlangen. Die Öffnungszeiten und die Telefonnummer 09193/2222 bleiben gleich. red