Praxis muss schließen

Leider musste auch eine Arztpraxis in Wernsdorf wegen Corona geschlossen werden. Sie ist ab 1. April (kein Aprischerz!) wieder geöffnet. Die Arztpraxis in Strullendorf könne Patienten weiterhin versorgen. Bürgermeister Wolfgang Desel (CSU) erläuterte, dass die Gemeinde Strullendorf wegen Corona zahlreiche Maßnahmen ergriffen habe, unter anderem fahre auch der Bauhof im Zweischichtenbetrieb. Auf den Aufruf zur Hilfe bei der Versorgung älterer Menschen oder Risikogruppen haben sich nach seinen Angaben bisher 23 Personen gemeldet, die Einkäufe etc. für diese machen. Einzelheiten seien im neuen Mitteilungsblatt zu finden. JB