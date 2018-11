Praxis-Besuch mit bösen Folgen

Radler wird bei Sturz leicht verletzt Am Heidelsteig fuhr am Mittwochmorgen ein 70-Jähriger mit seinem Fahrrad vom Gehweg auf die Straße, ohne sich zu vergewissern, dass die Straße frei ist. Er stieß gegen den Peugeot einer jungen Frau und stürzte. Der Rentner zog sich eine leichte Kopfverletzung zu und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Am Pkw wurde die Frontscheibe in Mitleidenschaft gezogen, weshalb Sachschaden von etwa 1000 Euro entstand. Am Mittwochmorgen wurden einem Angestellten einer Arztpraxis in der Innenstadt sein Rucksack gestohlen, der in einem Büro abgestellt war. Dem Dieb fielen unter anderem ein Geldbeutel mit Ausweispapieren und Scheckkarten in die Hände.

Halter entsteht Schaden von 2100 Euro Auf dem Gelände des Schlachthofs in der Lichtenhaidestraße wurde am Dienstag zwischen 11 und 11.15 Uhr ein silberfarbener VW Touran angefahren. Der Verursacher, vermutlich der Fahrer eines Kleintransporters, entfernte sich von der Unfallstelle, obwohl er Sachschaden von knapp 2100 Euro angerichtet hatte. Außenspiegel muss dran glauben Am Oberen Stephansberg wurde an einem geparkten schwarzen Mitsubishi zwischen Dienstag, 18 Uhr, und Mittwoch, 11 Uhr, der linke Außenspiegel angefahren. Obwohl Sachschaden von etwa 300 Euro entstanden ist, machte sich der unbekannte Verursacher aus dem Staub. Täterhinweise nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt unter Telefon 0951/9129-210 entgegen.

Marihuana-Blüte kommt zum Vorschein Am frühen Donnerstagmorgen gegen 3.30 Uhr wurde in der Brennerstraße im Rahmen eines Polizeieinsatzes ein 47-jähriger Mann einer Personenkontrolle unterzogen. Hierbei kam eine Marihuana-Blüte zum Vorschein, die in einem Papierbriefchen verpackt war. Gegen den Mann wurden Ermittlungen wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. pol