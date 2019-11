Praktische Ausbildung der Bundespolizei

Das Bundespolizeiaus- und -fortbildungszentrum Oerlenbach führt am Mittwoch, 27. November, von 8 bis 15 Uhr eine praktische Übung im Bereich des Sportgeländes des Turn- und Sportvereins Oerlenbach und am Schießstand im Gressertshofer Forst (Rottershausen) durch. An der Ausbildung nehmen 75 Polizeikommissaranwärter teil und sollen als Führungsnachwuchs der Bundespolizei praktische Erfahrungen sammeln. Für kurzzeitig entstehende Behinderungen bittet das Bundespolizeiaus- und -fortbildungszentrum um Verständnis. sek